Прем’єрка Естонії вважає Росію відповідальною за збої GPS у Балтійському регіоні

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас заявила, що Росія причетна до збоїв у GPS-навігації в Балтійському регіоні в останні тижні, який зачепив країни від Швеції до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в інтерв'ю The Times.

Каллас стала першим лідером країни Заходу, який прямо вказав на причетність Москви до глушіння сигналів GPS у регіоні.

"У нас є підстави підозрювати, що так, це було зроблено з Росії, але без злого умислу. Це не вплинуло на авіацію, безпеку чи будь-що інше", – запевнила вона.

Одне з припущень збоїв, яке висувають в Естонії, полягає в тому, що йдеться про побічний ефект російських засобів радіоелектронної боротьби проти атак українських безпілотників або засобів розвідки.

Нагадаємо, із середини грудня з'явилися повідомлення про широкомасштабне глушіння GPS від Польщі до Швеції.

Незалежні аналітики раніше припустили, що джерелом перешкод є база радіоелектронної боротьби, розташована в Калінінградській області Росії.

Це не перший подібний інцидент. Приміром, у червні минулого року глушіння Росією сигналу глобальної системи позиціювання (GPS) ненадовго торкнулось Естонії та Латвії.