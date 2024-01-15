Премьер Эстонии считает Россию ответственной за сбои GPS в Балтийском регионе

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Россия причастна к сбоям в GPS-навигации в Балтийском регионе в последние недели, который задел страны от Швеции до Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в интервью The Times.

Каллас стала первым лидером страны Запада, который прямо указал на причастность Москвы к глушению сигналов GPS в регионе.

"У нас есть основания подозревать, что да, это было сделано из России, но без злого умысла. Это не повлияло на авиацию, безопасность или что-либо другое", – заверила она.

Одно из предположений сбоев, которое выдвигают в Эстонии, заключается в том, что речь идет о побочном эффекте российских средств радиоэлектронной борьбы против атак украинских беспилотников или средств разведки.

Напомним, с середины декабря появились сообщения о широкомасштабном глушении GPS от Польши до Швеции.

Независимые аналитики ранее предположили, что источником помех является база радиоэлектронной борьбы, расположенная в Калининградской области России.

Это не первый подобный инцидент. К примеру, в июне прошлого года глушение Россией сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) ненадолго коснулось Эстонии и Латвии.