Залужний поділився із топгенералом США аналізом бойових дій і прогнозами на рік

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про телефонну розмову з главою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Залужний зазначив, що поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту, а також поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й.

"Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес", – повідомив Залужний.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США хочуть, щоб Україна деталізувала свій план ведення війни проти РФ.

На цю тему із президентом України Володимиром Зеленським говоритиме, зокрема, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Між тим, Когрес США досі не ухвалив багатомільярдний пакет підтримки України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що "час спливає" для збільшення військової допомоги.

Тим часом США провели вже два раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання. За словами посла Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, США прагнуть підписати з Україною безпековий договір.