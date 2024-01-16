Залужный поделился с топ-генералом США анализом боевых действий и прогнозами на год

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Залужный отметил, что проинформировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта, а также поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024-й.

"Вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес", – сообщил Залужный.

Напомним, по данным СМИ, США хотят, чтобы Украина детализировала свой план ведения войны против РФ.

На эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским будет говорить, в частности, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Между тем, Конгресс США до сих пор не принял многомиллиардный пакет поддержки Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что "время истекает" для увеличения военной помощи.

Тем временем США провели уже два раунда переговоров с Украиной об обязательствах по безопасности. По словам посла Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, США стремятся подписать с Украиной договор по безопасности.