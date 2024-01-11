ЗМІ: США хочуть від Зеленського чіткого плану ведення війни

США хочуть, щоб Україна вдосконалила свій план ведення війни проти РФ, і, як очікується, піднімуть це питання з президентом Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Очікується, що із Зеленським на цю тему говоритиме радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, розповіли співрозмовники агентства на умовах анонімності.

За їхніми словами, американські посадовці наполягатимуть на цьому найближчими тижнями, щоб обговорити непублічні питання.

Зокрема, як розповідають джерела агентства, у США занепокоєні розбіжностями між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, що нібито уповільнює зусилля з розробки нової стратегії.

Наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів, сказав один із співрозмовників.

США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році, додав він.

Союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення.

За даними ЗМІ, Зеленський може наступного тижня відвідати Швейцарію щонайменше на два дні.

Також раніше стало відомо, що минулого місяця між Україною, її партнерами з Групи семи (G7) та невеликою групою країн Глобального Півдня відбулася раніше неанонсована зустріч, щоб спробувати заручитися підтримкою для мирного плану Києва.