США засудили ракетні удари Ірану по території Іраку

Сполучені Штати відреагували на вечірній ракетний удар Ірану по іракському Ербілю, назвавши його безвідповідальним.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував Держдеп США.

Державний департамент рішуче засудив удар та висловив співчуття родинам загиблих людей.

"Ми виступаємо проти безвідповідальних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність в Іраку. Підтримуємо зусилля влади Іраку та регіональної влади Курдистану задля втілення прагнень іракського народу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, революційна гвардія Ірану пізно ввечері 15 січня заявила, що атакувала балістичними ракетами "шпигунські центри" і "антиіранські терористичні групи" поблизу північного іракського міста Ербіль.

Пізніше агентство Reuters з посиланням на раду безпеки уряду Курдистану повідомило про чотирьох вбитих мирних жителів і шістьох поранених, серед них ймовірно – курдський мільйонер з родиною. Жоден з об’єктів США в Іраку не постраждав.