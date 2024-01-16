США осудили ракетные удары Ирана по территории Ирака

Соединенные Штаты отреагировали на вечерний ракетный удар Ирана по иракскому Эрбилю, назвав его безответственным.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал Госдеп США.

Государственный департамент решительно осудил удар и выразил соболезнования семьям погибших людей.

"Мы выступаем против безответственных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке. Поддерживаем усилия властей Ирака и региональной власти Курдистана для воплощения стремлений иракского народа", – говорится в заявлении.

Напомним, революционная гвардия Ирана поздно вечером 15 января заявила, что атаковала баллистическими ракетами "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" вблизи северного иракского города Эрбиль.

Позже агентство Reuters со ссылкой на совет безопасности правительства Курдистана сообщило о четырех убитых мирных жителях и шести раненых, среди них вероятно – курдский миллионер с семьей. Ни один из объектов США в Ираке не пострадал.