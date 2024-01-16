Болгарія інвестує 6 млрд євро в інфраструктуру для швидкого розгортання сил НАТО

Болгарія інвестує 6 мільярдів євро в інфраструктуру, яка в разі потреби допоможе розгорнути сили НАТО на східному фланзі, але також може бути використана для цивільних потреб.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок міністр оборони Тодор Тагарев, повідомляє Euractiv.

Наразі на болгарській території перебуває багатонаціональна бойова група НАТО під італійським командуванням, яка налічує близько 1 000 військовослужбовців.

Планується розширити контингент до 1 500 осіб і побудувати військову базу для потреб НАТО на півдні Болгарії, що дозволить сформувати бригаду.

"Розгортання багатонаціональної бойової групи НАТО на нашій території обговорювали десятки і сотні разів.

Під час мого візиту до США (минулого тижня) ми говорили про те, як (нам) найкраще забезпечити необхідну інфраструктуру як приймаючій країні, і як США можуть допомогти нам, щоб ми могли використати наявні міжнародні фонди співфінансування для її будівництва", – сказав Тагарев в інтерв'ю bTV.

Болгарія має двосторонню угоду зі США про спільне використання чотирьох болгарських військових баз.

Інвестиції в розмірі 6 мільярдів євро не пов'язані з оборонним бюджетом і будуть використані для розвитку дорожньої та залізничної інфраструктури, щоб допомогти швидко розгортати військові формування в разі потреби, сказав Тагарев.

Міністр говорив про нові автомобільні та залізничні шляхи, здатні забезпечити швидке розгортання військ союзників, а також про нафтопроводи, газопроводи та нові склади.

"Ми працюємо над усіма цими питаннями, і не лише в межах компетенції Міністерства оборони", – пояснив Тодор Тагарев.

За словами міністра, є плани, що "всі бойові групи з країн східного флангу НАТО виростуть до бригадних бойових груп – тобто, приблизно до 5 000 осіб".

"Це станеться тоді, коли це буде потрібно, ми не маємо чіткого графіка на цей момент. Ми повинні бути готові забезпечити умови, коли це станеться", – сказав він.

За останні кілька років Болгарія зробила відносно великі інвестиції у свої збройні сили, намагаючись замінити старе радянське обладнання.

Країна придбала нові винищувачі F-16 Block 70 за $2,4 млрд, 200 американських бойових машин піхоти Stryker за $1,1 млрд і будує два нових патрульних кораблі.

Тагарев пояснив, що Болгарія стане регіональним центром з ремонту та обслуговування бойових машин Stryker.

Інші проєкти включають посилення берегової охорони, будівництво нових військових радарів і навіть купівлю підводних човнів.

А в січні Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку війни в Україні.