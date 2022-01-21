Болгарія веде переговори про купівлю двох підводних човнів

Болгарія розглядає можливість купівлі двох субмарин, щоб відновити свій підводний флот.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Останній болгарський підводний човен "Слава" був виведений з експлуатації 10 років тому і зараз є музеєм.

Рік тому влада Болгарії розглядала можливість придбання підводного човна, але не поспішала, проте позиція уряду, схоже, змінилася на тлі агресії Росії проти України.

"У нас немає підводних човнів, але для кожного флоту добре, щоб вони були. З конкретною країною ведуться переговори щодо закупівлі підводних човнів. Виділити гроші на підводні човни в держбюджеті є можливість. Ми не будемо купувати нові підводні човни, але принаймні вони будуть у хорошому технічному стані", - сказав міністр оборони Стефан Янев.

Щодо потенційного конфлікту між Росією та Україною, міністр оборони сказав, що Болгарія працює над трьома можливими сценаріями, але не має офіційної позиції. Два дні тому президент Румен Радев заявив, що міжнародне співтовариство має знайти мирне вирішення кризи.

"У лютому за календарем НАТО запланована зустріч міністрів оборони. До того часу у нас має бути національна позиція, яку я повинен відстоювати на зустрічі", – сказав Янев.

"НАТО і Сполучені Штати заявили, що вони не будуть втручатися (безпосередньо в конфлікт), і Болгарія має зробити свій внесок у рішення НАТО. Для Болгарії такий конфлікт може мати інші наслідки, тому ми повинні бути готові", – додав болгарський міністр.

Нагадаємо, Росія заявила, що її вимоги щодо так званих гарантій безпеки містять вимогу виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.

Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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