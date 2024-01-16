Болгария инвестирует 6 млрд евро в инфраструктуру для быстрого развертывания сил НАТО

Болгария инвестирует 6 миллиардов евро в инфраструктуру, которая в случае необходимости поможет развернуть силы НАТО на восточном фланге, но также может быть использована для гражданских нужд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник министр обороны Тодор Тагарев, сообщает Euractiv.

Сейчас на болгарской территории находится многонациональная боевая группа НАТО под итальянским командованием, которая насчитывает около 1 000 военнослужащих.

Планируется расширить контингент до 1 500 человек и построить военную базу для нужд НАТО на юге Болгарии, что позволит сформировать бригаду.

"Развертывание многонациональной боевой группы НАТО на нашей территории обсуждали десятки и сотни раз.

Во время моего визита в США (на прошлой неделе) мы говорили о том, как (нам) лучше всего обеспечить необходимую инфраструктуру как принимающей стране, и как США могут помочь нам, чтобы мы могли использовать имеющиеся международные фонды софинансирования для ее строительства", – сказал Тагарев в интервью bTV.

Болгария имеет двустороннее соглашение с США о совместном использовании четырех болгарских военных баз.

Инвестиции в размере 6 миллиардов евро не связаны с оборонным бюджетом и будут использованы для развития дорожной и железнодорожной инфраструктуры, чтобы помочь быстро развертывать военные формирования в случае необходимости, сказал Тагарев.

Министр говорил о новых автомобильных и железнодорожных путях, способных обеспечить быстрое развертывание войск союзников, а также о нефтепроводах, газопроводах и новых складах.

"Мы работаем над всеми этими вопросами, и не только в пределах компетенции Министерства обороны", – пояснил Тодор Тагарев.

По словам министра, есть планы, что "все боевые группы из стран восточного фланга НАТО вырастут до бригадных боевых групп – то есть, примерно до 5 000 человек".

"Это произойдет тогда, когда это будет нужно, мы не имеем четкого графика на этот момент. Мы должны быть готовы обеспечить условия, когда это произойдет", – сказал он.

За последние несколько лет Болгария сделала относительно большие инвестиции в свои вооруженные силы, пытаясь заменить старое советское оборудование.

Страна приобрела новые истребители F-16 Block 70 за $2,4 млрд, 200 американских боевых машин пехоты Stryker за $1,1 млрд и строит два новых патрульных корабля.

Тагарев пояснил, что Болгария станет региональным центром по ремонту и обслуживанию боевых машин Stryker.

Другие проекты включают усиление береговой охраны, строительство новых военных радаров и даже покупку подводных лодок.

А в январе Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море с начала войны в Украине.