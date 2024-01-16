Зеленський зустрівся з генсеком НАТО в Давосі

Президент Володимир Зеленський зустрівся у вівторок з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Про це президент розповів у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, із генсеком НАТО вони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальше посилення української системи ППО. Зеленський поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом.

Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань.



Ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у… pic.twitter.com/FMhPZFW5Zh January 16, 2024

Крім того, на зустрічі йшлося про підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

За інформацією пресслужби ОПУ, Зеленський наголосив, що Україна очікує на Вашингтонському саміті ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

Також було відзначено важливість підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Зеленський подякував генеральному секретарю НАТО за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російського вторгнення.

Президент прибув до Швейцарії напередодні та вже провів переговори з президенткою країни Віолою Амгерд. Після зустрічі Амгерд підтвердила наміри країни організувати мирну конференцію щодо України на найвищому рівні.

У вівторок Зеленський зустрінеться з главою Єврокомісії та виступить зі спеціальною промовою на Всесвітньому економічному форумі.