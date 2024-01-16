Зеленский встретился с генсеком НАТО в Давосе

Президент Владимир Зеленский встретился во вторник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Об этом президент рассказал в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, с генсеком НАТО они обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины и дальнейшее усиление украинской системы ПВО. Зеленский проинформировал о массированных российских обстрелах украинских городов и общин, которые произошли в последнее время.

Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань.



Ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у… pic.twitter.com/FMhPZFW5Zh January 16, 2024

Кроме того, на встрече речь шла о подготовке следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

По информации пресс-службы ОПУ, Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает на Вашингтонском саммите принятия решений, которые приблизят ее членство в НАТО.

Также была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО за устойчивую поддержку со стороны Альянса в защите от российского вторжения.

Президент прибыл в Швейцарию накануне и уже провел переговоры с президентом страны Виолой Амхерд. После встречи Амхерд подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне.

Во вторник Зеленский встретится с главой Еврокомиссии и выступит со специальной речью на Всемирном экономическом форуме.