Зеленський і глава Єврокомісії проведуть зустріч у Давосі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це заявив у понеділок в Брюсселі речник Єврокомісії Ерік Маммер, повідомляє "Європейська правда".

Маммер зазначив, що фон дер Ляєн прибуде у понеділок в Давос, де у неї запланована серія двосторонніх зустрічей. Зокрема, у вівторок – з Володимиром Зеленським.

"Завтра вона виступить з промовою на вступній сесії. Потім у президентки буде декілька двосторонніх зустрічей – з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Китаю Лі Цянем, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, президенткою Угорщини Каталін Новак", – сказав речник.

Президент Зеленський розпочне свій робочий візит до Швейцарії у понеділок, 15 січня.

У межах візиту він зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Крім того, як заявляли в ОПУ, він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

14 січня у Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру".