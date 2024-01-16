В Румунії блокують пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Проїзд вантажних автомобілів через прикордонний пункт пропуску Костешти – Стинка на молдовсько-румунському кордоні обмежено.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Митна служба Молдови.

"Станом на 11:00 румунська сторона тимчасово забороняє рух вантажівок у зв'язку зі страйком румунських перевізників та фермерів", – йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

За словами Маріуса Міку, одного з представників фермерів на переговорах, угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.

Міку додав, що важливо, аби уряд надав дозвіл на відступ від обов'язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.

Румунські фермери, серед іншого, блокували і рух вантажівок на кордоні з Україною.

Нагадаємо, Міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України.

Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини направили відповідний лист до Єврокомісії.