Румунські перевізники й фермери продовжують протест у багатьох містах

Румунські перевізники та фермери, які стихійно доєдналися до них, продовжують протестувати шостий день поспіль та серйозно ускладнюють рух.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У протесті залучені близько 4500 вантажівок, тракторів та іншої техніки. На кільцевій дорозі Бухареста, як повідомляють, рух майже паралізований. Деякі учасники протесту приїхали до столиці з інших регіонів.

Місцями на в’їздах до міст поліція фільтрує транспорт і не пропускає протестувальників. Так, біля Тімішоари колону фермерів, за їхніми словами, не пустили далі з аргументом, що їхня техніка призначена для сільськогосподарської діяльності, а не організованого переміщення великими магістралями.

У південному місті Крайова протестувальники заблокували основний в’їзд до міста після того, як їх з транспортом не пропустили. Міські таксисти заявили, що приєднуються до акції.

У Бая-Маре, що неподалік кордону з Чернівецькою областю, протестувальники їдуть у місті повільною колоною з десяток вантажівок та майже паралізували рух на своєму маршруті.

Десятки фур протестувальників стоять біля митного пункту Недлак на кордоні з Угорщиною.

У місті Сибіу, що в центрально-західній частині країни, з 12 години їдуть колоною з близько 80 машин.

Протести проходять також в Александрії, Сучаві, місті Тиргу-Муреш та прикордонному з Болгарією жудці Долж.

Прем’єр Марчел Чолаку у понеділок доручив профільним відомствам розробити проєкти законів для реагування на проблеми, на які скаржаться фермери та перевізники.

Серед іншого, фермери хочуть компенсацій за втрати внаслідок посухи. Перевізники озвучують вимоги про прискорення процедури проходження кордону, дозвіл на незначне перевищення вагових лімітів, забезпечення "чесної конкуренції", відшкодування акцизного податку на пальне.

Також повідомляють, що у зв’язку з протестами за увесь їхній час відкрито 24 кримінальних провадження, зокрема за прямі заклики до насильства у чатах, де координуються учасники акцій.

У неділю румунські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Нагадаємо, протести фермерів тривають також по всій Німеччині, у Берлін знову з'їхалися тисячі тракторів.