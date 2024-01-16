В Румынии блокируют пункт пропуска на границе с Молдовой

Проезд грузовых автомобилей через пограничный пункт пропуска Костешты – Стынка на молдовско-румынской границе ограничен.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Таможенная служба Молдовы.

"По состоянию на 11:00 румынская сторона временно запрещает движение грузовиков в связи с забастовкой румынских перевозчиков и фермеров", – говорится в сообщении.

Ранее Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной.

По словам Мариуса Мику, одного из представителей фермеров на переговорах, соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Мику добавил, что важно, чтобы правительство дало разрешение на отступление от обязательных правил севооборота и 4% залежных земель в каждом хозяйстве до 31 января.

Румынские фермеры, среди прочего, блокировали и движение грузовиков на границе с Украиной.

Напомним, Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что пять восточных стран ЕС, среди которых Румыния, снова требуют от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины.

Венгерское министерство сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили соответствующее письмо в Еврокомиссию.