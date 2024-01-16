Генсек НАТО: Треба, щоб Путін на певному етапі зрозумів, що продовження війни має надто високу ціну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що західні країни можуть зробити так, щоб ціна війни стала для президента РФ Владіміра Путіна надто високою.

Про це він сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що є дуже обережним у прогнозах того, як розвиватиметься війна.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і я ще більш обережний у прогнозуванні того, що буде відбуватися всередині Росії. Ми бачили (спробу заколоту – ред.) Пригожина минулого року, можуть статися сюрпризи. Але у нас немає жодних ознак того, що всередині Росії відбудуться якісь великі зміни", – сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що країни Заходу повинні робити все можливе, щоб підвищити ціну для Росії.

"Ми не можемо з упевненістю передбачити, що станеться. Але що ми можемо зробити, так це максимізувати ймовірність того, що на певному етапі президент Путін зрозуміє, що продовження цієї війни матиме занадто високу ціну.

І тоді на певному етапі йому доведеться сісти за стіл переговорів і досягти якогось справедливого, тривалого миру, в якому Україна переважатиме як суверенна незалежна держава", – заявив він.

За словами Столтенберга, парадокс полягає в тому, що якщо Захід хоче, щоб це сталося, мирного справедливого завершення цієї війни, то шлях до цього – більше зброї в Україну.

"Тож чим більше довіри до нашої військової підтримки, тим більша ймовірність того, що дипломати досягнуть успіху. Тому що те, що відбувається за столом переговорів з дипломатами, дуже тісно пов'язане з ситуацією на полі бою", – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до тих, хто сумнівається у продовженні підтримки України, говорить про замороження війни і хоче зменшити підтримку.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру між Росією і Україною, і додав, що побачив сигнали від обох сторін у цьому контексті.