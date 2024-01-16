Зеленський: Кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до тих, хто сумнівається у продовженні підтримки України, говорить про замороження війни і хоче зменшити підтримку.

Про це йшлося під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він нагадав, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі і дуже впливові гаранти цього процесу – тодішні канцлер Німеччини і президенти Франції.

"Але Путін – хижак, який не задовольняється замороженими продуктами", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже довела, що може перемогти Путіна на землі, на морі і в небі.

"Ми нормалізуємо уявлення про те, що агресію можна перемогти – навіть путінську агресію, яка триває вже десять років і більше", – сказав президент, наголосивши на тому, що підтримка України має продовжуватися..

"Бо кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни. Але кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну", – заявив він.

Зеленський наголосив, що війна має закінчитися справедливим і стабільним миром.

"І я хочу, щоб ви стали частиною цього миру – починаючи з цього моменту – щоб наблизити його. І ви потрібні нам в Україні – будувати, реконструювати, відновлювати життя. Кожен з вас може бути ще більш успішним разом з Україною", – заявив він.

Зеленський наголосив на потребі того, щоб санкції працювали на 100%, щоб західні компоненти не продовжували знаходити в російських ракетах.

"І, до речі, це очевидна слабкість Заходу, що ядерна промисловість Росії досі не перебуває під глобальними санкціями, хоча Путін – єдиний терорист у світі, який взяв у заручники атомну електростанцію", – додав він.

Крім того, за словами Зеленського, цього року має бути ухвалене сильне рішення, коли заморожені російські активи, суверенні та олігархічні, будуть спрямовані на захист від російської війни та на відновлення України.

"Путін повинен пошкодувати. Нам потрібно, щоб він програв. Нам потрібно нарешті розвіяти уявлення про те, що глобальна єдність слабша за ненависть однієї людини. І ми можемо це зробити", – заявив він.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру між Росією і Україною, і додав, що побачив сигнали від обох сторін у цьому контексті.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження війни.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що у жодному форматі спілкування із західними союзниками Україну не підштовхують до початку переговорів з Росією і замороження війни.