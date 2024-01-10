Глава Міноборони Італії побачив "важливі сигнали" від РФ і України щодо мирних переговорів

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру між Росією і Україною і додав, що побачив сигнали від обох сторін у цьому контексті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Гвідо Крозетто заявив у парламенті, що український контрнаступ 2023 року не дав бажаного результату, і на військову ситуацію потрібно дивитися реалістично.

"З цієї точки зору ... здається, що настав час для гострої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що є ряд важливих сигналів, що надходять з обох сторін", – сказав Крозетто.

Крозетто пояснив, що Росія поступово демонструє готовність вести переговори і захищати свою економіку, в той час як позиція України, на його думку, виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"Все це необхідно враховувати на шляху до переговорів з метою припинення конфлікту і подальшого процесу нормалізації відносин не тільки Росії з Україною, але і з західними країнами", – сказав він.

"В Україні внутрішній фронт, схоже, вже не такий єдиний, як раніше, у підтримці політики президента Зеленського, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі", – підкреслив італійський міністр.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса у середу заявив про відсутність тиску партнерів з приводу припинення захисту України і замороження війни.

Крозетто, рішучий прихильник Києва та високопоставлений член партії прем’єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії", вкотре наголосив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року.

"Повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всього міжнародного співтовариства", – сказав він.

У середу нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.

Перед цим Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні.