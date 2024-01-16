Як культ Сталіна посилює проросійські сили у Грузії

Масовий мітинг у центрі Тбілісі, який протестував проти "осквернення" ікони із зображенням Йосифа Сталіна. Це здається абсурдом, проте саме так у Грузії набирає силу не просто антизахідний, а й відверто проросійський Консервативний рух.

Активність Консервативного руху лише посилюватиметься.

Схоже, що в РФ серйозно налаштовані добитися проходження у парламент "грузинської ОПЗЖ" – партії, яка в умовах глибокої політичної кризи у країні зможе претендувати на отримання "золотої акції".

Докладніше – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Захисники ікони Сталіна: як у грузинській політиці з'явилася відкрито проросійська партія.

Напередодні Різдва, яке у Грузії святкують 7 січня, спалахнув гучний скандал – у головному соборі Грузинської православної церкви (ГПЦ) було виявлено ікону російської святої Матрьони Московської, де серед зображень сцен з її життя була й зустріч зі Сталіним. На цьому зображенні Сталін отримував благословення на війну проти Третього Рейху.

Варто зазначити, що ця зустріч не є історично достовірною, а ікона, як вважається, зроблена з метою відбілювання Сталіна, зображуючи його віруючою людиною.

Окремим питанням є те, чому у ГПЦ прийняли такий сумнівний дарунок та ще й виставили його на видному місці. А на додачу – в перші дні конфлікту робили заяви, що не бачать у цьому проблеми. Втім, це не перший випадок, коли в ГПЦ фактично підігравали пропаганді РФ.

Як виявилося, ікону подарували керівники "Альянсу патріотів".

Проте політичні вигоди від цієї ситуації отримав саме "Консервативний рух" – нова політична сила Грузії, яку зареєстрували наприкінці 2021 року.

Цей рух не приховує свого проросійського курсу та активно діє на вуличних акціях.

Після того, як активістка Ната Перадзе облила фарбою суперечливу ікону, у відповідь члени "Консервативного руху" намагалися силою вдертися в будинок активістки.

А згодом вони провели вже згаданий масовий мітинг на підтримку кримінального переслідування за "образу почуття віруючих" – щось на зразок тих норм, що зараз діють у Росії. І схоже, що у "Грузинській мрії" готові до таких змін. Принаймні, про готовність до схвалення відповідного законопроєкту заявляють спікери партії влади.

Варто зазначити, що ставка на образ Сталіна виглядає явно не випадковою. Останніми роками його популярність у Грузії суттєво зросла, в першу чергу – через невтручання в ситуацію партії "Грузинська мрія".

Відразу після її приходу до влади у Горі повторно встановили пам'ятник Сталіну, демонтований за часів президентства Саакашвілі. А загалом за часи перебування при владі "Грузинської мрії" у країні було встановлено щонайменше 12 монументів тирану.

Чи можлива ситуація, коли у наступному скликанні парламенту Грузії Консервативний рух отримає золоту акцію і тим самим активно впливатиме на політику Тбілісі?

На користь цієї версії вказує те, що вибори цього року вперше пройдуть без "мажоритарки", а в умовах виключно пропорційних виборів існує висока ймовірність, що "Грузинська мрія" не здобуде більшості й шукатиме коаліційних партнерів.

Щоправда, нинішні рейтинги Консервативного руху – а зараз вони ледь перевищують 2% – роблять такий сценарій малоймовірним, принаймні зараз.

За словами грузинського політолога Тенгіза Пхаладзе, Консервативний рух продовжить намагатися наростити популярність за рахунок подібних скандальних акцій, проте подолання бар'єра буде можливе лише за умови, якщо Кремль переконає усі проросійські сили Грузії йти спільною колоною.

Разом з тим варто зазначити: попри проросійський ухил зовнішньої політики Грузії, який став особливо помітним за останній рік, у "Грузинській мрії" досі намагаються не переступати червоних ліній – ані у зближенні з РФ, ані у сварках із Заходом.

Прохід до парламенту Консервативного руху може допомогти Кремлю розв'язати цю проблему.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Захисники ікони Сталіна: як у грузинській політиці з'явилася відкрито проросійська партія.