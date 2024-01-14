У Тбілісі пройшов великий протест обурених "оскверненням" ікони зі Сталіним

У суботу в Тбілісі відбулася велелюдна акція протесту, учасники якої вимагали суворого покарання для жінки, звинуваченої у псуванні релігійної ікони із зображенням диктатора Йосипа Сталіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє грузинський проєкт SOVA.

Представники радикального руху Alt-info провели свою акцію біля парламенту Грузії в Тбілісі.

фото: alt-info

Один із лідерів руху, учасник акції Зураб Махарадзе, заявив, що демонстранти вимагають "покарання всіх тих, хто поводиться з нашою матір'ю-церквою в тій формі, яка переходить межу".

Радикали розпочали протест після того, як ікону в кафедральному соборі Святої Трійці у Тбілісі заляпали фарбою.

На іконі зображено, як народжений у Грузії Сталін – атеїст, який жорстоко придушував релігію в Радянському Союзі – отримує благословення від російської православної святої Матрони Московської під час Другої світової війни.

Демонстранти вважають, що адміністративну справу про дрібне хуліганство, розпочату за фактом псування ікони, має бути перекваліфіковано на кримінальну.

Одночасно вони закликають посилити покарання за незаконне перешкоджання у виконанні релігійних обрядів через насильство, погрози, або образу почуттів віруючих. Зараз ця стаття Кримінального кодексу Грузії передбачає до року позбавлення волі.

За деякими оцінками, участь у акції взяли до трьох тисяч осіб.

Раніше патріархія Грузії поширила заяву, попередивши, що мітинг перед парламентом "може перерости в політичні або деструктивні дії".

Патріархія закликала духовенство не брати участі в акціях протесту, якщо вони набудуть насильницької форми.

У суботу до ікони у храмі поклали квіти, віруючі вишикувалися в чергу, щоб поцілувати частину ікони із зображенням Сталіна.

У вівторок деякі грузинські ЗМІ повідомили, що православні активісти раніше намагалися взяти штурмом квартиру жінки в Тбілісі, яка, як вважають, зіпсувала картину, але їм завадила поліція.

Ставлення до Сталіна, уродженця Грузії, в грузинському суспільстві неоднозначне. Опитування 2021 року показало, що більшість грузинів вважають, що Сталін був тираном, відповідальним за мільйони смертей, і водночас сильним лідером, який приніс процвітання Радянському Союзу.

У березні 2022 року в грузинському селі Варіані невідомі обезголовили пам'ятник Сталіну.