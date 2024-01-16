Как культ Сталина усиливает пророссийские силы в Грузии

Массовый митинг в центре Тбилиси, который протестовал против "осквернения" иконы с изображением Иосифа Сталина. Это кажется абсурдом, однако именно так в Грузии набирает силу не просто антизападное, но и откровенно пророссийское Консервативное движение.

Активность Консервативного движения будет только усиливаться.

Похоже, что в РФ серьезно настроены добиться прохождения в парламент "грузинской ОПЗЖ" – партии, которая в условиях глубокого политического кризиса в стране сможет претендовать на получение "золотой акции".

Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Защитники иконы Сталина: как в грузинской политике появилась открыто пророссийская партия.

Накануне Рождества, которое в Грузии празднуют 7 января, разразился громкий скандал – в главном соборе Грузинской православной церкви (ГПЦ) была обнаружена икона русской святой Матрены Московской, где среди изображений сцен из ее жизни была и встреча со Сталиным. На этом изображении Сталин получал благословение на войну против Третьего Рейха.

Стоит отметить, что эта встреча не является исторически достоверной, а икона, как считается, сделана с целью отбеливания Сталина, изображая его верующим человеком.

Отдельным вопросом является то, почему в ГПЦ приняли такой сомнительный дар да еще и выставили его на видном месте. А в придачу – в первые дни конфликта делали заявления, что не видят в этом проблемы. Впрочем, это не первый случай, когда в ГПЦ фактически подыгрывали пропаганде РФ.

Как оказалось, икону подарили руководители "Альянса патриотов".

Однако политические выгоды от этой ситуации получило именно "Консервативное движение" – новая политическая сила Грузии, которую зарегистрировали в конце 2021 года.

Это движение не скрывает своего пророссийского курса и активно действует на уличных акциях.

После того, как активистка Ната Перадзе облила краской спорную икону, в ответ члены "Консервативного движения" пытались силой ворваться в дом активистки.

А потом они провели уже упомянутый массовый митинг в поддержку уголовного преследования за "оскорбление чувств верующих" – что-то вроде тех норм, которые сейчас действуют в России. И похоже, что в "Грузинской мечте" готовы к таким изменениям. По крайней мере, о готовности к принятию соответствующего законопроекта заявляют спикеры партии власти.

Стоит отметить, что ставка на образ Сталина выглядит явно не случайной. В последние годы его популярность в Грузии существенно выросла, в первую очередь – из-за невмешательства в ситуацию партии "Грузинская мечта".

Сразу после ее прихода к власти в Гори повторно установили памятник Сталину, демонтированный во времена президентства Саакашвили. А всего за время пребывания у власти "Грузинской мечты" в стране было установлено не менее 12 монументов тирану.

Возможна ли ситуация, когда в следующем созыве парламента Грузии Консервативное движение получит золотую акцию и тем самым будет активно влиять на политику Тбилиси?

В пользу этой версии указывает то, что выборы в этом году впервые пройдут без "мажоритарки", а в условиях исключительно пропорциональных выборов существует высокая вероятность, что "Грузинская мечта" не получит большинства и будет искать коалиционных партнеров.

Правда, нынешние рейтинги Консервативного движения – а сейчас они едва превышают 2% – делают такой сценарий маловероятным, по крайней мере сейчас.

По словам грузинского политолога Тенгиза Пхаладзе, Консервативное движение продолжит пытаться нарастить популярность за счет подобных скандальных акций, однако преодоление барьера будет возможно только при условии, если Кремль убедит все пророссийские силы Грузии идти общей колонной.

Вместе с тем стоит отметить: несмотря на пророссийский уклон внешней политики Грузии, который стал особенно заметным за последний год, в "Грузинской мечте" до сих пор стараются не переступать красных линий – ни в сближении с РФ, ни в ссорах с Западом.

Проход в парламент Консервативного движения может помочь Кремлю решить эту проблему.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Защитники иконы Сталина: как в грузинской политике появилась открыто пророссийская партия.