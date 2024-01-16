Посол у Польщі: Треба зробити все можливе, щоб протести перевізників не відновились

Посол України у Варшаві Василь Зварич привітав домовленість влади Польщі з перевізниками про призупинення блокування кордону до березня й висловив сподівання, що поновлення протесту вдасться уникнути.

Про це Зварич сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Дипломат відзначив, що домовленість польського уряду та перевізників – "це важливий крок у правильному напрямку, який підтверджує дієвість нинішнього уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском".

Він наголосив на готовності Києва співпрацювати з Варшавою для вирішення проблемних питань і додав, що нинішня домовленість лише "відкриває новий етап" діалогу між сторонами.

"Тому ми сподіваємося, що на цьому новому етапі ми зробимо все можливе, щоб протести перевізників не відновилися. Я вважаю, що немає жодних питань, які би Україна і Польща зі своїм потенціалом і взаємною політичної волею не могли врегулювати шляхом діалогу і взаєморозуміння", – додав Зварич.

Посол зазначив, що Києву та Варшаві потрібно "зміцнювати стратегічне партнерство в усіх вимірах". Він додав, що для України сухопутний кордон є "кордоном виживання", тому Київ вдячний Варшаві за розуміння й підтримку в досягненні спільної мети.

За угодою з урядом Польщі перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня. Він тривав із початку листопада, головною вимогою польських перевізників було відновлення системи дозволів для українських водіїв.

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