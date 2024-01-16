Посол в Польше: Надо сделать все возможное, чтобы протесты перевозчиков не возобновились

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич приветствовал договоренность властей Польши с перевозчиками о приостановлении блокирования границы до марта и выразил надежду, что возобновления протеста удастся избежать.

Об этом Зварыч сказал в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Дипломат отметил, что договоренность польского правительства и перевозчиков – "это важный шаг в правильном направлении, который подтверждает действенность нынешнего правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском".

Он отметил готовность Киева сотрудничать с Варшавой для решения проблемных вопросов и добавил, что нынешняя договоренность лишь "открывает новый этап" диалога между сторонами.

"Поэтому мы надеемся, что на этом новом этапе мы сделаем все возможное, чтобы протесты перевозчиков не возобновились. Я считаю, что нет никаких вопросов, которые бы Украина и Польша со своим потенциалом и взаимной политической волей не могли урегулировать путем диалога и взаимопонимания", – добавил Зварич.

Посол отметил, что Киеву и Варшаве нужно "укреплять стратегическое партнерство во всех измерениях". Он добавил, что для Украины сухопутная граница является "границей выживания", поэтому Киев благодарен Варшаве за понимание и поддержку в достижении общей цели.

По соглашению с правительством Польши перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта. Он длился с начала ноября, главным требованием польских перевозчиков было восстановление системы разрешений для украинских водителей.

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