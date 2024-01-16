Spiegel: Німеччина готується надіслати Ізраїлю танкові снаряди

Федеральний уряд Німеччини принципово схвалив постачання Ізраїлю, який веде бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази, 120-міліметрових танкових снарядів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо газеті Spiegel.

Запит на постачання 10 тисяч танкових снарядів виробництва збройового концерну Rheinmetall Ізраїль скерував Німеччині ще в листопаді. Відтоді уряд ФРН обговорювали його в суворій таємниці.

Зараз німецька сторона працює над шляхами реалізації запиту. Позаяк промисловість не може оперативно виробити стільки снарядів, розглядається варіант, коли Бундесвер спочатку передасть боєприпаси зі своїх запасів, пише Spiegel.

Німецьке Федеральне міністерство оборони окремо стежить за тим, аби така допомога не нашкодила військовій підтримці України й не підірвала обороноздатності ФРН, додає газета.

У разі схвалення запиту передання снарядів стане першим з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС випадком, коли Німеччина передає летальну зброю своєму союзнику на Близькому Сході.

З початку бойових дій у жовтні 2023 року Берлін постачав Ізраїлю лише небойову допомогу, насамперед медичне приладдя та засоби захисту.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на 100-й день війни на Близькому Сході підтвердила свою надію на звільнення всіх заручників, яких утримує палестинський ісламістський рух ХАМАС.