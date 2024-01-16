Spiegel: Германия готовится послать Израилю танковые снаряды

Федеральное правительство Германии принципиально одобрило поставки Израиля, ведущего боевые действия против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, 120-миллиметровых танковых снарядов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно газете Spiegel.

Запрос на поставку 10 тысяч танковых снарядов производства оружейного концерна Rheinmetall Израиль направил Германию еще в ноябре. С тех пор правительство ФРГ обсуждали его в строжайшей тайне.

Сейчас германская сторона работает над путями реализации запроса. Так как промышленность не может оперативно выработать столько снарядов, рассматривается вариант, когда Бундесвер сначала передаст боеприпасы из своих запасов, пишет Spiegel.

Немецкое Федеральное министерство обороны особо следит за тем, чтобы такая помощь не навредила военной поддержке Украины и не подорвала обороноспособность ФРГ, добавляет газета.

В случае одобрения запроса передача снарядов станет первым с начала войны между Израилем и ХАМАС случаем, когда Германия передает летальное оружие своему союзнику на Ближнем Востоке.

С начала боевых действий в октябре 2023 года Берлин поставлял Израилю только небоевую помощь, прежде всего медицинские принадлежности и средства защиты.

Ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок на 100-й день войны на Ближнем Востоке подтвердила свою надежду на освобождение всех заложников, удерживаемых палестинским исламистским движением ХАМАС.