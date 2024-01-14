Бербок у 100-ий день війни з ХАМАС: Не здамось, поки заручники не будуть удома

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на 100-й день війни на Близькому Сході підтвердила свою надію на звільнення всіх заручників, яких утримує палестинський ісламістський рух ХАМАС.

Про це Бербок написала в неділю на соціальній медіа-платформі Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Цієї неділі виповнюється 100 днів з часу нападу ХАМАС на Ізраїль, який спровокував жорстоку війну в Газі.

"Ми не здамося, ми не припинимо нашу роботу, поки всі заручники ХАМАС не повернуться додому", – написала Бербок.

"Вже 100 днів в Ізраїлі не вистачає дітей, батьків, братів, сестер, друзів. 100 днів невизначеності, відчаю, горя – і надії", – додала вона.

Сім'ї ізраїльських заручників, утримуваних у секторі Гази, розпочали 24-годинну акцію протесту в Тель-Авіві в суботу ввечері, закликаючи уряд повернути їхніх близьких додому.

Ізраїль заявляє, що 132 людини залишаються зниклими безвісти після того, як вони були викрадені і вивезені в Газу під час атак ХАМАС 7 жовтня.

Приблизно 240 осіб потрапили в полон хамасівців, але 105 були звільнені під час шестиденного перемир'я наприкінці листопада.

Серед людей, яких все ще утримують у заручниках бойовики ХАМАС, є двоє громадян Британії.

На початку січня Німеччина підтвердила загибель ще одного свого громадянина внаслідок нападу ХАМАС.