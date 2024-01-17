Макрон анонсував візит в Україну для підписання "гарантій безпеки" і поставки SCALP 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у вівторок, що в лютому здійснить візит до України, щоб завершити двосторонню угоду про "гарантії безпеки" та анонсував постачання далекобійних ракет і авіабомб.

Про це Макрон сказав на пресконференції у вівторок, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив, що близько 40 ракет дальнього радіуса дії SCALP і кілька сотень бомб будуть доставлені в Україну в найближчі тижні.

"Ми збираємося доставити набагато більше обладнання і допомогти Україні з тим, що їй потрібно для захисту свого неба", – сказав Макрон.

Франція вже поставила Києву близько 50 ракет SCALP, які мають дальність дії близько 250 км, що втричі перевищує наявний ракетний потенціал України.

Макрон додав, що європейці в найближчі тижні посилять підтримку України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії.

Міністерство оборони Франції повідомило, що міністр оборони України Рустем Умєров перебуватиме в Парижі в четвер.

Макрон додав, що у рамках його візиту буде фіналізовано роботу над договором про безпеку між Україною і Францією.

"Я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами", – сказав французький президент.

Франція та Україна вели двосторонні переговори щодо договору про безпеку з жовтня.

12 січня під час візиту британського прем’єра Ріші Сунака відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Ця безпекова угода стала першою серед тих, які Україна сподівається укласти зі своїми партнерами.

Детально про важливість угоди у статті: Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога