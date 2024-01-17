Макрон анонсировал визит в Украину для подписания "гарантий безопасности" и поставки SCALP 

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что в феврале совершит визит в Украину, чтобы завершить двусторонние договоренности о "гарантиях безопасности" и анонсировал поставки дальнобойных ракет и авиабомб.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции во вторник, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил, что около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP и несколько сотен бомб будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

"Мы собираемся доставить гораздо больше оборудования и помочь Украине с тем, что ей нужно для защиты своего неба", – сказал Макрон.

Франция уже поставила Киеву около 50 ракет SCALP, которые имеют дальность действия около 250 км, что втрое превышает имеющийся ракетный потенциал Украины.

Макрон добавил, что европейцы в ближайшие недели усилят поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России.

Министерство обороны Франции сообщило, что министр обороны Украины Рустем Умеров будет находиться в Париже в четверг.

Макрон добавил, что в рамках его визита будет финализирована работа над договором о безопасности между Украиной и Францией.

"Я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", – сказал французский президент.

Франция и Украина вели двусторонние переговоры по договору о безопасности с октября.

12 января во время визита британского премьера Риши Сунака состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Это соглашение по безопасности стало первым среди тех, которые Украина надеется заключить со своими партнерами.

Подробно о важности соглашения в статье: Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа