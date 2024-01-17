Макрон прокоментував можливе повернення Трампа до влади

Президент Франції Емманюель Макрон після перемоги експрезидента США Дональда Трампа на перших республіканських праймериз в Айові заявив, що буде співпрацювати з тим, хто переможе на виборах у США.

Про це Макрон сказав на пресконференції у вівторок, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"У мене завжди була однакова філософія: я приймаю лідерів, яких дають мені люди", – сказав Макрон.

Він додав, що Сполучені Штати є важливим союзником Франції.

"Це демократія, яка переживає кризу, в якій вона сама є першим пріоритетом, а другим пріоритетом є сила Китаю. Всі ми, європейці, повинні це чітко усвідомлювати", – сказав французький президент.

У Макрона були злети і падіння у відносинах з Трампом протягом чотирьох років, коли вони одночасно перебували при владі.

Спочатку Макрон дотримувався більш примирливого тону з Трампом, якого називав "другом" і навіть запросив його пообідати на Ейфелевій вежі в День взяття Бастилії.

Але з роками політичні рішення щодо клімату, оподаткування та Ірану викликали тертя між колишнім президентом і його європейськими союзниками.

Одного разу Макрон навіть сказав, що його телефонні розмови з Трампом та іншими світовими лідерами схожі на сосиски: краще не пояснювати, що всередині.

Трамп, якому пред'явлено серію кримінальних звинувачень на федеральному рівні і на рівні штатів, очолює список кандидатів у президенти від Республіканської партії на виборах у листопаді 2024 року.

15 січня Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських праймериз в Айові. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

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