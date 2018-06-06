Макрон про "жахливий" дзвінок Трампу: наші розмови схожі на сосиски

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами схожі на сосиски: краще не пояснювати, що всередині.

Про це пише Reuters.

Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Макронa запитали про повідомлення CNN, у якому йшлося, що телефонний дзвінок між французьким лідером і Трампом минулого тижня був "жахливим". Трамп нібито не стримався, коли Макрон почав критикувати його рішення щодо торгівлі та міграційної політики.

Запозичуючи відому цитату прусського державного діяча XIX століття Отто фон Бісмарка, Макрон утримався від позапланових коментарів про свої бесіди з іншими світовими лідерами.

"Як казав Бісмарк, якби ми пояснили людям, як виробляються сосиски, навряд чи вони продовжували б їх їсти. Тому мені подобається, коли люди бачать готову їжу, але я не впевнений, що кухонні коментарі допомагають приготувати їжу або їсти її", - сказав Макрон журналістам.

"Ви можете піти і запитати людей, які роблять коментарі, але тут, у Парижі, ми не робимо коментарів про те, як це було: жарко, холодно, тепло чи жахливо. Ми просто йдемо вперед і робимо справи", - додав президент.