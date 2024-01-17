Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти

Президент Франции Эмманюэль Макрон после победы экс-президента США Дональда Трампа на первых республиканских праймериз в Айове заявил, что будет сотрудничать с тем, кто победит на выборах в США.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции во вторник, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"У меня всегда была одинаковая философия: я принимаю лидеров, которых дают мне люди", – сказал Макрон.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются важным союзником Франции.

"Это демократия, переживающая кризис, в которой она сама является первым приоритетом, а вторым приоритетом является сила Китая. Все мы, европейцы, должны это четко осознавать", – сказал французский президент.

У Макрона были взлеты и падения в отношениях с Трампом в течение четырех лет, когда они одновременно находились у власти.

Сначала Макрон придерживался более примирительного тона с Трампом, которого называл "другом" и даже пригласил его пообедать на Эйфелевой башне в День взятия Бастилии.

Но с годами политические решения по климату, налогообложению и Ирану вызвали трения между бывшим президентом и его европейскими союзниками.

Однажды Макрон даже сказал, что его телефонные разговоры с Трампом и другими мировыми лидерами похожи на сосиски: лучше не объяснять, что внутри.

Трамп, которому предъявлена серия уголовных обвинений на федеральном уровне и на уровне штатов, возглавляет список кандидатов в президенты от Республиканской партии на выборах в ноябре 2024 года.

15 января Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских праймериз в Айове. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

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