Польща звернулася до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, але отримала відмову.

Про це міністр з питань сільського господарства Польщ Чеслав Секерський заявив Business Insider, пише "Європейська правда".

"Ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі продукти, але це було відхилено ЄК", – сказав міністр.

Він підтвердив, що Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Міністр зазначив, що найближчим часом поговорить з єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом про поточну ситуацію, пов’язану з надмірним імпортом сільськогосподарських товарів з України, а також про проєкт і зміни до постанови ЄС, яка продовжить безмитну торгівлю з Україною до червня 2025 року.

У цій ситуації польське міністерство хотіло б запровадити механізм, який би захистив польських фермерів, сказав Секерський.

"Мінагрополітики висуває вимоги змінити положення в постанові, серед інших, щодо прискорення процедур захисних положень, включаючи можливість застосування регіональних захисних заходів – якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону", – сказав Секерський.

Він додав, що вже видно перші результати польсько-українських переговорів щодо цього питання.

"У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема, запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі", – сказав міністр.

На його думку, таке рішення, "за відповідної підтримки Єврокомісії", могло б бути прийнятним.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща веде переговори з Києвом з приводу введення ліцензій на імпорт, що може стати рішенням для польських фермерів, які побоюються надмірного імпорту продукції з України.

Секерський, міністр нового польського уряду Дональда Туска, раніше виступив проти продовження режиму торгових преференцій ЄС для України.