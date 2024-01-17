Єврокомісія відмовила Польщі, яка просила відновити квоти на український агроімпорт – міністр
Польща звернулася до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, але отримала відмову.
Про це міністр з питань сільського господарства Польщ Чеслав Секерський заявив Business Insider, пише "Європейська правда".
"Ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі продукти, але це було відхилено ЄК", – сказав міністр.
Він підтвердив, що Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.
Міністр зазначив, що найближчим часом поговорить з єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом про поточну ситуацію, пов’язану з надмірним імпортом сільськогосподарських товарів з України, а також про проєкт і зміни до постанови ЄС, яка продовжить безмитну торгівлю з Україною до червня 2025 року.
У цій ситуації польське міністерство хотіло б запровадити механізм, який би захистив польських фермерів, сказав Секерський.
"Мінагрополітики висуває вимоги змінити положення в постанові, серед інших, щодо прискорення процедур захисних положень, включаючи можливість застосування регіональних захисних заходів – якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону", – сказав Секерський.
Він додав, що вже видно перші результати польсько-українських переговорів щодо цього питання.
"У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема, запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі", – сказав міністр.
На його думку, таке рішення, "за відповідної підтримки Єврокомісії", могло б бути прийнятним.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща веде переговори з Києвом з приводу введення ліцензій на імпорт, що може стати рішенням для польських фермерів, які побоюються надмірного імпорту продукції з України.
Секерський, міністр нового польського уряду Дональда Туска, раніше виступив проти продовження режиму торгових преференцій ЄС для України.