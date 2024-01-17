Польша получила отказ от Европейской комиссии на свою просьбу восстановить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов.

Об этом министр по вопросам сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил Business Insider, пишет "Европейская правда".

"Мы обратились к Европейской комиссии с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено ЕК", – сказал министр.

Он подтвердил, что Еврокомиссия готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

Министр отметил, что в ближайшее время поговорит с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом о текущей ситуации, связанной с чрезмерным импортом сельскохозяйственных товаров из Украины, а также о проекте и изменениях в постановление ЕС, которое продлит беспошлинную торговлю с Украиной до июня 2025 года.

В этой ситуации польское министерство хотело бы ввести механизм, который бы защитил польских фермеров, сказал Секерский.

"Минагрополитики выдвигает требования изменить положения в постановлении, среди прочих, по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер – если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона", – сказал Секерский.

Он добавил, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров по этому вопросу.

"В нынешней сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Мы анализируем и проводим внутренние консультации относительно, в частности, предложенного украинской стороной механизма лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу", – сказал министр.

По его мнению, такое решение, "при соответствующей поддержке Еврокомиссии", могло бы быть приемлемым.

Ранее СМИ сообщали, что Польша ведет переговоры с Киевом по поводу введения лицензий на импорт, что может стать решением для польских фермеров, которые опасаются чрезмерного импорта продукции из Украины.

Секерский, министр нового польского правительства Дональда Туска, ранее выступил против продления режима торговых преференций ЕС для Украины.