Британська розвідка оцінила значення втрати Росією літака А-50 

Британська розвідка "майже переконана", що російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 лежить на дні Азовського моря і це змусить російське командування обмежити зону діяльності військових літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 17 січня.

Розвідка зазначає, що 14 січня російський літак далекого виявлення та контролю А-50 "майже точно" вибухнув та впав у західній акваторії Азовського моря, а пошкодженому Іл-22М, як свідчать повідомлення, вдалося сісти на одному з російських аеропортів.

"Можливе успішне враження А-50 Україною – це значуща подія. Ймовірно, тепер Росії доведеться подумати над обмеженням зони діяльності її літаків. А-50 дуже важливий для того, щоб Росія підтримувала обізнаність про ситуацію у повітрі над зоною ведення бойових дій", – зазначають в огляді.

У Росії, пише розвідка, всього вісім А-50, і це, ймовірно, дозволить закрити оперативні потреби на найближчий час. Водночас у довгостроковій перспективі втрата літака може мати вплив, тому що зменшення кількості таких апаратів означає більше навантаження на ті, які залишаються, та їхні екіпажі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний оголосив, що ураження двох літаків стало результатом операції Повітряних сил України.

У попередньому огляді розвідка Британії розповідала, що успіхи Росії в Авдіївці обмежені, а ціна за них – значна.