Міноборони Британії оцінило російські спроби оточити Авдіївку та прогнозує, що успіхи окупантів у цьому районі є малоймовірними найближчим часом.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

У МО Британії відзначили, що протягом останнього тижня ні російські, ні українські війська не зайняли жодних значних позицій на фронті.

Незважаючи на прогрес, досягнутий наприкінці грудня 2023 року в захопленні Мар'їнки, Росія не змогла скористатися цим і просунутися ані на захід до Курахового, ані на південь до Новомихайлівки.

Оточення Авдіївки, ймовірно, залишається ключовим напрямком російських зусиль, однак на сьогодні Росія досягла дуже обмежених територіальних успіхів за значну ціну як у матеріальному, так і в людському плані.

Північне селище Степове залишається під контролем України, що забезпечує доступ до маршруту постачання до Авдіївки.

Зусилля Росії з ізоляції міста є малоймовірними принаймні протягом наступного тижня, вважають британські оглядачі.

Водночас українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм у Кринках на східному березі Дніпра, незважаючи на спроби Росії витіснити їх.

Найімовірніше, вони продовжуватимуть боротися за цю територію протягом наступного тижня.

Напередодні британська розвідка інформувала, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб є перебільшенням.

Також британська розвідка проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області.