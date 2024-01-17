Президентка ЄЦБ жартом відповила на питання про можливе повернення Трампа до влади

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард знову попередила про загрози в разі повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

У відповідь на питання журналіста на Всесвітньому економічному форумі в Давосі про майбутні вибори в США Лагард розсмішила аудиторію, швидко піднявши свою чашку та сказавши: "Так, дозвольте мені випити кави".

Водночас вона пояснила, наскільки складно буде політикам, якщо Трамп повернеться до влади у 2025 році, додавши, що, звичайно, американський народ повинен вирішувати, хто буде керувати їхньою країною.

"Але, очевидно, ми всі цим стурбовані, адже Сполучені Штати є найбільшою економікою, найбільшою оборонною країною у світі та стала маяком демократії, з усіма її перевагами й недоліками", – сказала Лагард.

За її словами, необхідно розглянути всі сценарії, і що Європа повинна бути сильною та не вважати, що вона може покладатися на передбачуваних друзів по всьому світу, оскільки це може змінитися.

"Ми повинні бути надзвичайно уважними та передбачливими – так само, як ми робимо з інфляцією", – наголосила Лагард.

Раніше на запитання про те, якою є його позиція щодо НАТО, Трамп заявив, що це залежить від того, чи будуть інші держави Альянсу ставитися до США належним чином

Питання про ставлення експрезидента до НАТО виникло після того, як єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Після заяви Бретона у передвиборчій кампанії президента США Джо Байдена розкритикували Дональда Трампа, який під час перебування в Білому домі обіцяв залишити Європу сам на сам, якщо на неї нападуть.

Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.