Президент ЕЦБ в шутку ответила на вопрос о возможном возвращении Трампа к власти

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард снова предупредила об угрозах в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

В ответ на вопрос журналиста на Всемирном экономическом форуме в Давосе о предстоящих выборах в США Лагард рассмешила аудиторию, быстро подняв свою чашку и сказав: "Да, позвольте мне выпить кофе".

В то же время она объяснила, насколько сложно будет политикам, если Трамп вернется к власти в 2025 году, добавив, что, конечно, американский народ должен решать, кто будет управлять их страной.

"Но, очевидно, мы все этим обеспокоены, ведь Соединенные Штаты являются крупнейшей экономикой, крупнейшей оборонной страной в мире и стала маяком демократии, со всеми ее преимуществами и недостатками", – сказала Лагард.

По ее словам, необходимо рассмотреть все сценарии, и что Европа должна быть сильной и не считать, что она может полагаться на предполагаемых друзей по всему миру, поскольку это может измениться.

"Мы должны быть чрезвычайно внимательными и предусмотрительными – так же, как мы делаем с инфляцией", – подчеркнула Лагард.

Ранее на вопрос о том, какова его позиция в отношении НАТО, Трамп заявил, что это зависит от того, будут ли другие государства Альянса относиться к США должным образом

Вопрос об отношении экс-президента к НАТО возник после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

После заявления Бретона в предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа, который в бытность в Белом доме обещал оставить Европу один на один, если на нее нападут.

В то же время Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.