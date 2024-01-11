Трамп відповів, як ставиться до НАТО

Претендент на номінацію на виборах президента США, ексочільник Білого дому Дональд Трамп відповів на запитання про те, якою є його позиція щодо НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в ефірі телеканалу Fox News, його слова наводить Reuters.

Питання про ставлення Трампа до НАТО виникло після того, як єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

На запитання ведучих про відданість НАТО експрезидент США відповів: "Залежить від того, чи будуть вони (інші держави НАТО. – Ред.) ставитися до нас належним чином".

"Подивіться, НАТО скористався нашою країною. Європейські країни скористалися", – продовжив Трамп.

Після заяви Бретона у передвиборчій кампанії президента США Джо Байдена розкритикували Дональда Трампа, який під час перебування в Білому домі обіцяв залишити Європу сам на сам, якщо на неї нападуть.

Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.