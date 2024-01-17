Короля Чарльза III госпіталізують через доброякісне новоутворення

Британського короля Чарльза III наступного тижня покладуть до лікарні для лікування збільшеної простати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Як заявляє Букінгемський палац, в 75-річного монарха доброякісне новоутворення, і він пройде "корекційну процедуру". Через це його публічні виступи будуть відкладені на період лікування.

"Як і тисячі чоловіків щороку, Король звернувся до лікаря з приводу збільшення передміхурової залози", – йдеться в заяві.

Наразі невідомо, яку корекційну процедуру пройде король. Існує кілька способів лікування, включаючи хірургічне втручання, лазери та навіть лікування парою.

Доброякісне збільшення простати, яке не є раком, поширене серед чоловіків старше 50 років і зазвичай не є серйозним захворюванням, повідомляється на сайті британської Національної служби охорони здоров'я.

Цій заяві передувало повідомлення, що принцеса Уельська після перенесеної операції на черевній порожнині залишатиметься в лікарні на термін до двох тижнів.

За повідомленням Кенсінгтонського палацу, операція була запланована та пройшла успішно. Інші подробиці про стан її здоров'я не розголошуються, але зрозуміло, що це не пов'язано з раком.

Раніше у Великій Британії представили офіційний портрет короля Чарльза III, який буде висіти в усіх державних установах, таких як суди та урядові офіси.

Торік у травні Букінгемський палац показав перший портрет Чарльза III після коронації.

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