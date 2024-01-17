Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования

Британского короля Чарльза III на следующей неделе положат в больницу для лечения увеличенной простаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Как заявляет Букингемский дворец, у 75-летнего монарха доброкачественное новообразование, и он пройдет "коррекционную процедуру". Из-за этого его публичные выступления будут отложены на период лечения.

"Как и тысячи мужчин каждый год, Король обратился к врачу по поводу увеличения предстательной железы", – говорится в заявлении.

Пока неизвестно, какую коррекционную процедуру пройдет король. Существует несколько способов лечения, включая хирургическое вмешательство, лазеры и даже лечение паром.

Доброкачественное увеличение простаты, которое не является раком, распространено среди мужчин старше 50 лет и обычно не является серьезным заболеванием, сообщается на сайте британской Национальной службы здравоохранения.

Этому заявлению предшествовало сообщение, что принцесса Уэльская после перенесенной операции на брюшной полости останется в больнице на срок до двух недель.

По сообщению Кенсингтонского дворца, операция была запланирована и прошла успешно. Другие подробности о состоянии ее здоровья не разглашаются, но понятно, что это не связано с раком.

Ранее в Великобритании представили официальный портрет короля Чарльза III, который будет висеть во всех государственных учреждениях, таких как суды и правительственные офисы.

В мае прошлого года Букингемский дворец показал первый портрет Чарльза III после коронации.

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