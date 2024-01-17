Житель Франції виграв перший у 2024 році джекпот у європейській лотереї – €88 млн

Європейська лотерея EuroMillions 17 січня оголосила першого в цьому році переможця розіграшу – ним став громадянин Франції, який отримав джекпот у 88 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джекпот у EuroMillions було зірвано після шести тиражів поспіль, які не виявили переможця. Переможець вгадав п’ять основних номерів і два "щасливі".

Окрім того, троє учасників лотереї з Британії, Франції та Бельгії вгадали п’ять звичайних номерів і лише один "щасливий" та отримають по 201 тисячі євро. Усього ж на грошову нагороду після останнього розіграшу можуть претендувати понад 1,6 мільйона учасників.

За історію EuroMillions представник Франції сто двадцять п’ятий раз стає переможцем і отримує джекпот. Більшу кількість разів перемагали в лотереї лише представники Британії – 126.

Розіграш EuroMillions відбувається кожного вівторка і п'ятниці в дев'яти країнах Європи. Для виграшу джекпоту власнику квитка потрібно вгадати сім чисел: п’ять звичайних і два "щасливі" (Lucky Star).

Розіграш джекпоту проводиться у дев'яти європейських країнах: Бельгія, Франція, Велика Британія, Іспанія, Португалія, Ірландія, Австрія, Швейцарія та Люксембург.

У грудні 2022 року 165 жителів бельгійського села спільно виграли в лотерею EuroMillions понад 143 мільйона євро.