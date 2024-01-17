Житель Франции выиграл первый в 2024 году джекпот в европейской лотерее - €88 млн

Европейская лотерея EuroMillions 17 января объявила первого в этом году победителя розыгрыша – им стал гражданин Франции, который получил джекпот в 88 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джекпот в EuroMillions был сорван после шести тиражей подряд, которые не выявили победителя. Победитель угадал пять основных номеров и два "счастливых".

Кроме того, трое участников лотереи из Великобритании, Франции и Бельгии угадали пять обычных номеров и только один "счастливый" и получат по 201 тысяче евро. Всего же на денежную награду после последнего розыгрыша могут претендовать более 1,6 миллиона участников.

За историю EuroMillions представитель Франции сто двадцать пятый раз становится победителем и получает джекпот. Большее количество раз побеждали в лотерее только представители Британии – 126.

Розыгрыш EuroMillions происходит каждый вторник и пятницу в девяти странах Европы. Для выигрыша джекпота владельцу билета нужно угадать семь чисел: пять обычных и два "счастливых" (Lucky Star).

Розыгрыш джекпота проводится в девяти европейских странах: Бельгия, Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Ирландия, Австрия, Швейцария и Люксембург.

В декабре 2022 года 165 жителей бельгийского села совместно выиграли в лотерею EuroMillions более 143 миллионов евро.