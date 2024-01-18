Умєров несподівано скасував візит до Франції "з міркувань безпеки" 

Міністр оборони України Рустем Умєров в останній момент скасував візит до Франції "з міркувань безпеки" та долучиться до запланованих подій по відеозв’язку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Monde, посилаючись на комюніке Міністерства оборони Франції, що є у розпорядженні редакції.

У заяві, що потрапила до ЗМІ увечері, йдеться, що Умєров скасував анонсовану на 18 січня поїздку "з міркувань безпеки", та долучиться до заходів з французьким колегою Себастьєном Лекорню по відеозв’язку.

Під час візиту Умєрова мали анонсувати "артилерійську коаліцію" у рамках формату "Рамштайн", де провідну роль взяли на себе Франція і США, а загалом у ній близько 20 держав.

Лекорню та Умєров мали разом їхати на один з майданчиків виробника Nexter у Буржі, де виготовляють самохідні гаубиці Caesar, а також на майданчик MBDA. Детальну програму візиту опублікували для ЗМІ у понеділок.

Україна, як відомо, отримала від Франції 18 самохідних артилерійських установок Caesar, частину Париж уже зміг компенсувати замовленням.

Створення "артилерійської коаліції" та її запуск у січні анонсували ще у грудні.



