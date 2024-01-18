Франція буде спроможна виготовити 78 самохідних гаубиць Caesar для української армії до початку наступного року.

Про це заявив у інтерв’ю France Inter міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що найближчими тижнями Париж поставить Києву шість гаубиць Caesar і зможе виготовити ще 72 гармати до початку 2025 року. Загалом йдеться про 78 гаубиць, вироблених протягом більш ніж року.

"Наразі в Україні їх (гаубиць Caesar. – Ред.) є 49, що призвело до тактичних успіхів. Наша ініціатива спрямована на виробництво 78 гармат Caesar у 2024 році, заохочуючи європейців і наших союзників до спільного фінансування", – сказав він також в інтерв'ю газеті Le Parisien.

Міністр зазначив, що шість гаубиць Україна купила за власний кошт. У четвер в Парижі мали оголосити про створення "артилерійської коаліції" на чолі з Францією і США, покликаної посилити можливості Києва.

До французької столиці планував приїхати глава Міноборони України Рустем Умєров, але його візит скасували з міркувань безпеки. Він долучиться до запланованих заходів у режимі онлайн.

Лекорню додав, що флагман французької артилерії, далекобійна самохідна гармата Caesar, коштує від трьох до чотирьох мільйонів євро, і ця ціна, на його думку, є "прийнятною" для союзників Парижа.

Міністр також повідомив, що поставка Україні близько сорока додаткових крилатих ракет SCALP, обіцяних президентом Емманюелем Макроном, розпочнеться найближчим часом і триватиме протягом року згідно з графіком, який він не уточнив.

Макрон раніше анонсував, що в лютому здійснить візит до України, щоб завершити двосторонню угоду про "гарантії безпеки".