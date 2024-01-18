Франция будет способна изготовить 78 самоходных гаубиц Caesar для украинской армии до начала следующего года.

Об этом заявил в интервью France Inter министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что в ближайшие недели Париж поставит Киеву шесть гаубиц Caesar и сможет изготовить еще 72 до начала 2025 года. В целом речь идет о 78 гаубицах, произведенных в течение более чем года.

"Сейчас в Украине их (гаубиц Caesar. – Ред.) есть 49, что привело к тактическим успехам. Наша инициатива направлена на производство 78 пушек Caesar в 2024 году, поощряя европейцев и наших союзников к совместному финансированию", – сказал он также в интервью газете Le Parisien.

Министр отметил, что шесть гаубиц Украина купила за свой счет. В четверг в Париже должны были объявить о создании "артиллерийской коалиции" во главе с Францией и США, призванной усилить возможности Киева.

Во французскую столицу планировал приехать глава Минобороны Украины Рустем Умеров, но его визит отменили из соображений безопасности. Он присоединится к запланированным мероприятиям в режиме онлайн.

Лекорню добавил, что флагман французской артиллерии, дальнобойная самоходная гаубица Caesar, стоит от трех до четырех миллионов евро, и эта цена, по его мнению, является "приемлемой" для союзников Парижа.

Министр также сообщил, что поставка Украине около сорока дополнительных крылатых ракет SCALP, обещанных президентом Эмманюэлем Макроном, начнется в ближайшее время и продлится в течение года согласно графику, который он не уточнил.

Макрон ранее анонсировал, что в феврале совершит визит в Украину, чтобы завершить двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности".