У Північній Ірландії через страйк не працюють школи, транспорт і комунальники

У Північній Ірландії більшість працівників бюджетної сфери оголосили страйк, у зв’язку з чим робота шкіл, транспорту і комунальних служб на паузі.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер у регіоні переважно не працюють школи, громадський транспорт і комунальні служби, громадянам порадили їхати кудись з дому "лише за крайньої необхідності".

Страйк триватиме добу і, за задумом профспілок, має бути "найбільшим за покоління".

Рішення про протест ухвалили після того, як працівникам не вдалося добитися підвищення зарплатні, щоб компенсувати інфляцію.

Протестуть близько 170 тисяч освітян, працівників медичної сфери, машиністів, працівників дорожної служби та інших бюджетників. День страйку співпав з холодною зимовою погодою, що означає додатково складніші умови на дорогах через відсутність прибиральної техніки.

Страйк очікувано стане додатковим важелем тиску на "Демократичну юніоністську партію", яка продовжує добиватися своїх умов у правилах торгівлі, погоджених після виходу Британії з ЄС.

В інших регіонах Сполученого Королівства заробітні плати вже підвищили, і уряд пообіцяв, що це станеться також у Північній Ірландії, щойно відновиться функціональний уряд з розподілом повноважень між юніоністами та ірландськими націоналістами. Розподіл влади є обов’язковою умовою за угодою Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край тривалому конфлікту у регіоні.

Юніоністи ж наполягають, що повернуться в уряд лише за умови, що Лондон доб’ється нових поступок у правилах торгівлі порівняно з тим, що вже погоджено з ЄС, тому що поточні правила "підривають" належність Північної Ірландії до Сполученого Королівства (нагадаємо, йдеться про так званий Ірландський протокол до торгової угоди про Brexit, яка перемістила митний контроль у порти Північної Ірландії, щоб зберегти відкритий кордон серед острова Ірландія).