Британські машиністи страйкуватимуть у січні та лютому через суперечку щодо зарплати

Машиністи поїздів на більшій частині Великої Британії поновлять страйк найближчими тижням після тривалої суперечки щодо заробітної плати між профспілкою Aslef, керівниками залізниць та урядом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок профспілка машиністів Aslef заявила, що її члени проведуть серію страйків у п'ять окремих днів з 30 січня по 5 лютого.

Страйк зачепить рух поїздів лише в один з цих днів, втім, машиністи також відмовляться від понаднормової роботи з 29 січня по 6 лютого, що може спричинити подальші затримки й скасування рейсів.

Маршрути, які обслуговують багатьох пасажирів, що приїжджають до Лондона, такі як Південно-Східний, Південний, Південно-Західний і Thameslink, зіткнуться зі страйком у перший день страйків 30 січня.

Профспілка Aslef стверджує, що вже рік не має жодних контактів з міністерством транспорту.

"Очевидно, що вони не хочуть вирішувати цю суперечку", – сказав її генеральний секретар Мік Вілан.

Раніше в уряді стверджували, що це питання мають вирішувати залізничні компанії та профспілка, і що машиністам вже запропонували підвищити зарплату до 65 тисяч фунтів (82 800 доларів) на рік за чотириденний робочий тиждень.

Раніше у Німеччині почався страйк машиністів, через що рух потягів був суттєво обмежений.

Перед цим повідомляли, що німецька профспілка машиністів GDL через суд добилася права на проведення нового страйку.

Під час попередніх страйків GDL у 2023 році доводилося скасовувати близько 80% потягів далекого сполучення, а в окремих федеральних землях рух фактично припинився.