В Северной Ирландии из-за забастовки не работают школы, транспорт и коммунальщики

В Северной Ирландии большинство работников бюджетной сферы объявили забастовку, в связи с чем приостановлена работа школ, транспорта и коммунальных служб.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг в регионе преимущественно не работают школы, общественный транспорт и коммунальные службы, гражданам посоветовали ехать куда-то из дома "только в случае крайней необходимости".

Забастовка продлится сутки и, по замыслу профсоюзов, должна быть "крупнейшей за поколение".

Решение о протесте приняли после того, как работникам не удалось добиться повышения зарплаты, чтобы компенсировать инфляцию.

Протестуют около 170 тысяч педагогов, работников медицинской сферы, машинистов, работников дорожной службы и других бюджетников. День забастовки совпал с холодной зимней погодой, что означает дополнительно более сложные условия на дорогах из-за отсутствия уборочной техники.

Забастовка ожидаемо станет дополнительным рычагом давления на "Демократическую юнионистскую партию", которая продолжает добиваться своих условий в правилах торговли, согласованных после выхода Британии из ЕС.

В других регионах Соединенного Королевства заработные платы уже повысили, и правительство пообещало, что это произойдет также в Северной Ирландии, как только восстановится функциональное правительство с распределением полномочий между юнионистами и ирландскими националистами. Распределение власти является обязательным условием по соглашению Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец длительному конфликту в регионе.

Юнионисты же настаивают, что вернутся в правительство только при условии, что Лондон добьется новых уступок в правилах торговли по сравнению с тем, что уже согласовано с ЕС, потому что текущие правила "подрывают" принадлежность Северной Ирландии к Соединенному Королевству (напомним, речь идет о так называемом Ирландском протоколе к торговому соглашению о Brexit, которое переместило таможенный контроль в порты Северной Ирландии, чтобы сохранить открытую границу среди острова Ирландия).

Ранее стало известно, что машинисты поездов на большей части Великобритании возобновят забастовку в ближайшие недели после длительного спора по заработной плате между профсоюзом Aslef, руководителями железных дорог и правительством.

Перед этим в Германии из-за забастовки машинистов движение поездов было существенно ограничено.