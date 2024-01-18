Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Румунські фермери у четвер вранці продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Сірет – Порубне" та "Вікову-де-Сус – Красноїльськ" на кордонах Буковини, а також заблокували КПП "Халмеу – Дякове" на Закарпатті.

Про це "Суспільному" повідомив офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік, пише "Європейська правда".

Станом на 8:00 18 січня в електронній черзі на перетин кордону через "Порубне" зареєструвалися 1450 вантажівок. На пункті пропуску "Красноїльськ" жива черга з вантажівок зросла до 70 авто.

Легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів на обох КПП пропускають у звичному режимі.

Також вранці 18 січня фермери заблокували великою сільськогосподарською технікою пункт "Халмеу – Дякове" на Закарпатті, повідомила Державна митна служба України.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі.

Зараз на виїзд з України там очікують близько 10 вантажівок, а в системі "єЧерга" – 607 транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

За словами Маріуса Міку, одного з представників фермерів на переговорах, угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.